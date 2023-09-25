Він нещодавно був взятий у полон Силами оборони України поблизу Кліщіївки.

В полон до українських прикордонників потрапив російський окупант-доброволець, ним виявився колишній мер російського міста Чайковський, що у в Пермському краї. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Третьяков Олексій, колишній очільник міста Чайковський, нещодавно був взятий у полон Силами оборони України поблизу Кліщіївки", - йдеться у повідомленні.

В ДПСУ зазначили, що колишній мер російського міста зізнається, що прийшов в Україну воювати з НАТО.

"Підрозділів НАТО тут не зустрів, проте визнає, що російська пропаганда бреше, а Крим – український", - заявили в Державній прикордонній службі.

Взяті в полон окупанти - деталі

Раніше українські захисники взяли у полон чеченського розвідника. Подія сталася під час звільнення населеного пункту Кліщіївка на Донеччині.

Того дня бійці штурмової бригади "Сталевий кордон" прикривали роботу саперів та здійснювали зачистку останньої вулиці у Кліщіївці. У сутінках прикордонники виявили пораненого ворожого військовослужбовця та взяли його в полон. З’ясувалось, що він сержант розвідувального підрозділу батальйону "Ахмат".

За словами військовослужбовця бригади, позивний якого, "Шило", так сталося, що цей окупант опинився позаду українських військових. Окупант, який отримав поранення у живіт, розповів прикордонникам, його разом з їншими загарбниками направили із Бахмута в населений пункт Кліщіївка "просто посидіти у підвалах". Тобто, російські командири запевнили підлеглих, що у Кліщіївці буде тихо, але вийшло навпаки.

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