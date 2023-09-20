Поранений загарбник звернувся до прикордонників бригади "Сталевий кордон" по допомогу.

Українські захисники взяли у полон чеченського розвідника. Як повідомляє прес-служба ДПСУ, подія сталася під час звільнення населеного пункту Кліщіївка на Донеччині.

"Того дня бійці штурмової бригади "Сталевий кордон" прикривали роботу саперів та здійснювали зачистку останньої вулиці у Кліщіївці. У сутінках прикордонники виявили пораненого ворожого військовослужбовця та взяли його в полон. З’ясувалось, що він сержант розвідувального підрозділу батальйону "Ахмат", - йдеться у повідомленні.

За словами військовослужбовця бригади, позивний якого, "Шило", так сталося, що цей окупант опинився позаду українських військових.

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"Ми почули, як хтось кричить російською: "Братья помогите, я "300", нужна помощь". Була темна ніч та ми не могли зрозуміти, звідти кричать. Підсвітили ліхтариком та побачили, що лежить... Запевняв, що він – зек, але з’ясувалося, що він кадровий розвідник", - розповів "Шило".

Окупант, який отримав поранення у живіт, розповів прикордонникам, його разом з їншими загарбниками направили із Бахмута в населений пункт Кліщіївка "просто посидіти у підвалах". Тобто, російські командири запевнили підлеглих, що у Кліщіївці буде тихо, але вийшло навпаки.

Взяття полонених в Андріївці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Андріївці взято у полон частину окупантів під час операції по зачистці території. Зокрема, після знищення командирів 72 ОМСБР РФ, залишки окупантів переховувались в оточеному селищі. Бійці Третьої штурмової здійняли у небо БПЛА з гучномовцем та командир 2-го штурмового батальйону оголосив ультиматум ворогу: полон або смерть. Після цього частина окупантів здалася.

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