Міністр впевнений, що Україна виграє в цій війні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував призначення генерала російської армії Олександра Дворнікова керувати війною в Україні.

Як Кулеба зазначив в інтерв’ю телеканалу NBC, після призначення у РФ "є інший план, а у нас свої".

"Що б Росія не планувала робити, ми маємо свою стратегію, і ця стратегія базується на впевненості, що ми виграємо в цій війні і звільнимо наші території", - додав міністр.

Як писав УНІАН, 9 квітня стало відомо, що в Росії призначили нового командувача повномасштабною війною в Україні. Тепер нею керує генерал Олександр Дворніков, який має великий досвід роботи в Сирії. Кремль програє війну і намагається врятувати ситуацію спробою поліпшити координацію між своїми військовими.

За словами західних чиновників, окупанти погано координують між собою, бо раніше вони ніколи не мали досвіду роботи в подібних умовах. Тому країна-агресор доручила генералу Олександру Дворнікову, командувачу Південним військовим округом РФ, провести "операцію з поліпшення координації".

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США очікують від генерала Олександра Дворнікова, якого Путін кинув на війну проти України, нових жорстоких нападів на мирних жителів.

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