За словами секретаря РНБО, резервістів направлятимуть туди, де буде необхідність.

В Україні планують призвати 36 тисяч резервістів Збройних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив під час брифінгу за результатами засідання РНБО.

"Що стосується резервістів, кількість їх на сьогодні становитиме 36 тисяч осіб. Це люди, які в переважній більшості пройшли фронт, вони розуміють, про що йде мова", - сказав Данілов.

За його словами, їх направлятимуть у ті місця, де буде необхідність.

"Це питання військових", - додав секретар РНБО.

Призов резервістів в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський видав указ про призов резервістів в особливий період.

За словами глави держави, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву - в загальній мобілізації потреби немає.

"Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці. За рішенням головнокомандувача Збройних сил найближчим часом також буде проведено навчальні збори резервістів системи територіальної оборони", - додав Зеленський.

Призов резервістів особливого резерву на військову службу стартував сьогодні, 23 лютого. Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Максимальний термін служби - 1 рік.

Резервісти оперативного резерву першої черги мають проходити службу в тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві.

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