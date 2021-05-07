Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва призведе до певної деескалації ситуації на кордоні України з Російською Федерацією, але не до зняття російської загрози.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
Глава МЗС зазначив, що візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва "призведе до певної деескалації (ситуації на східному кордоні України - УНІАН), але не до зняття загрози, це не буде повна деескалація".
"Я хочу відзначити, що усі ми пам'ятаємо день позаминулого тижня, коли Росія урочисто оголосила, що навчання завершилися, - починаємо відвід військ, які висунули для навчання. Ми дуже уважно стежимо за цим відведенням, і наші американські партнери дуже уважно стежать. І знаєте як у Радянському союзі були показушні суди. От так само у нас зараз відбувається показушне відведення російських сил", - заявив Кулеба.
"Тобто, уся ця армада, яка була зосереджена в окупованому Криму, на Донбасі, вздовж кордону України з Російською Федерацією - вона мікроскопічно зменшується, абсолютно не тими темпами, щоби ми розслаблялися", - наголосив міністр.
Водночас, Кулеба сказав, що дипломатія є складною грою, за якої відбувається дуже багато різних кроків, які "відштовхують Росію потроху від нашого кордону і стримують її, не дозволяють йти вперед".
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Стягування російських військ: що відомо
- У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.
- США та багато інших західних країн, Європейський Союз, НАТО висловили України свою підтримку у зв’язку з цими діями РФ.
- Крім того, Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня. У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- 22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».
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