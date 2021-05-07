Водночас, глава МЗС заявляє, що Росія здійснює "показушне" відведення російських сил.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва призведе до певної деескалації ситуації на кордоні України з Російською Федерацією, але не до зняття російської загрози.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Глава МЗС зазначив, що візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва "призведе до певної деескалації (ситуації на східному кордоні України - УНІАН), але не до зняття загрози, це не буде повна деескалація".

"Я хочу відзначити, що усі ми пам'ятаємо день позаминулого тижня, коли Росія урочисто оголосила, що навчання завершилися, - починаємо відвід військ, які висунули для навчання. Ми дуже уважно стежимо за цим відведенням, і наші американські партнери дуже уважно стежать. І знаєте як у Радянському союзі були показушні суди. От так само у нас зараз відбувається показушне відведення російських сил", - заявив Кулеба.

"Тобто, уся ця армада, яка була зосереджена в окупованому Криму, на Донбасі, вздовж кордону України з Російською Федерацією - вона мікроскопічно зменшується, абсолютно не тими темпами, щоби ми розслаблялися", - наголосив міністр.

Водночас, Кулеба сказав, що дипломатія є складною грою, за якої відбувається дуже багато різних кроків, які "відштовхують Росію потроху від нашого кордону і стримують її, не дозволяють йти вперед".

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Стягування російських військ: що відомо

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

США та багато інших західних країн, Європейський Союз, НАТО висловили України свою підтримку у зв’язку з цими діями РФ.

Крім того, Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня. У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

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Автор: Віталій Саєнко