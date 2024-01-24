Вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 млн доларів, зазначила українська військова розвідка.

ГУР (це Головне управлінні розвідки Міністерства оборони України) повідомило про деталі та наслідки кібератаки на центр космічної гідрометеорології Росії.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі відомства, знищено базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології "Планєта". "Вказане російське державне підприємство федерального рівня займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів: передусім - міністерство війни, Генеральний штаб та служби МНС РФ", - зазначили у розвідці.

Зауважується, що атаку проти далекосхідної (найбільшої з трьох) філії НДЦ космічної гідрометеорології "Планєта" здійснили кіберволонтери-патріоти з групи "BO Team".

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"Наслідки - руйнівні! Проникнення в базу даних центру дозволило знищити 280 серверів, залучених у загальній мережі. Обсяг знищеної інформації - близько 2 петабайт (200 мільйонів гігабайтів) даних. Вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 мільйонів доларів", - повідомили у ГУР МОУ.

Зазначається, що серед знищеного метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували російські Міністерства оборони та Надзвичайних ситуацій, "Роскосмос" та низка інших відомств держави-агресора, а також - напрацьовані роками унікальні дослідження.

"Робота суперкомп’ютерів, якими обладнаний далекосхідний центр, - паралізована та не підлягає відновленню в повному обсязі. Один такий обчислювальний девайс разом із програмним забезпеченням коштує 350 тисяч доларів. В умовах жорстких санкцій проти Росії повторно отримати такий софт фактично неможливо", - наголошується у повідомленні.

Крім того, додали у розвідці, разом зі сховищами даних, серверами та комп’ютерами внаслідок кібератаки було паралізовано системи кондиціонування та зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно у ГУР заявили, що внаслідок української кібератаки на деякий час буде паралізоване будівництво нових військових об’єктів Росії.

Було здійснено успішну кібератаку на російське державне підприємство, яке виконує усі будівельні підряди для "міністерства війни" держави-агресора. Йдеться про "Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное военно-строительное управление по специальным объектам".

Кіберволонтери проникли до бази даних російської держкомпанії та здобули 1,2 терабайта цінних даних. Серед отриманого масиву - технічна документація на понад 500 об’єктів Міністерства оборони Росії.

Критично важливу інформацію про російські військові об’єкти, які вже завершені, перебувають на етапі будівництва/реконструкції або заплановані до зведення, передали для Сил безпеки та оборони України.

У ГУР зауважили, що в межах кібероперації усі вказані дані були видалені із серверів російського підприємства, що на певний час паралізує будівництво нових об’єктів московських терористів.

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