З'явилися нові кадри зруйнованого 9-поверхового житлового будинку, по якому вдарили окупанти.

Українці розповіли про жах, який їм довелося пережити під час страшної ночі в Херсоні: коли окупанти в черговий раз направили зброю проти мирного населення і зруйнували житловий 9-поверховий будинок.

Новими кадрами руйнувань поділився глава ОВА Олександр Прокудін в Telegram. Як зазначила одна з мешканок будинку, російські снаряди пролетіли буквально у неї над головою, поверхом вище.

"Прокинулася від хитання нашого будинку. Я спала на другому (поверсі - УНІАН), наді мною це все пролетіло, туди всередину. Ну і потім я вискочила. Думаю, чого так світло, гляну, а там почало горіти", - розповіла вона.

Іншу українку "бомбардування" росіян застало на кухні: "Я на кухні з кішкою була. Вниз впало і відразу полум'я", - згадує вона.

Страшна атака по Херсону - головне про військовий злочин РФ

Нагадаємо, цієї ночі ворог накрив "вогневим дощем" центральні райони Херсона. Відомо про влучання у місцевий 9-поверховий будинок. За даними ОВА, серед жертв атаки РФ вже є один українець. Також поранення різного ступеня тяжкості отримали 12 осіб. Страшний обстріл Херсона почався приблизно о 00:50 ночі.

Зазначимо, що армія РФ також зруйнувала житловий будинок у Харківській області. Також ракетний удар припав по Дніпропетровській області (гучно було в Синельниківському районі, сталася пожежа).

Вас також можуть зацікавити новини: