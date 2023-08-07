Внаслідок удару по селу Кучерівка загинуло двоє людей, ще троє зазнали поранень.

Сьогодні російські загарбники здійснили черговий цинічний обстріл мирних населених пунктів Харківської області. Внаслідок атаки двоє людей загинуло, троє зазнали поранень.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, росіяни обстріляли село Кучерівка Куп’янського району.

За його словами, ворог поцілив у житловий будинок. "Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей" - зазначив Єрмак.

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Ситуація на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, Харківщина піддається щоденним обстрілам російських терористів.

Зокрема, минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення 31-річний цивільний чоловік, а у с. Путникове Куп'янського району було поранено літнє подружжя.

Крім того, в результаті удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп'янського району загинула жінка та було тяжко поранено чоловіка.

У багатьох місцях влучання ворожих снарядів виникли масштабні пожежі, зафіксовані руйнування та пошкодження приватних будинків та цивільної інфраструктури обстріляних населених пунктів.

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