В ніч на 7 серпня вибух пролунав у Синельниківському районі

Армія РФ в ніч на 7 серпня завдала ракетного удару по Дніпропетровській області та спричинила пожежу.

За даними глави ОВА Сергія Лисака, вибух пролунав у Синельниківському районі.

"Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються", - вказав він.

Також Лисак уточнив, що ніхто з українців не постраждав та показав фото залишків зброї, яку окупанти використали для атаки.

Він додав, що під ранок ворог вдарив снарядами по Мирівській громаді (Нікопольщина). Даних щодо наслідків поки що немає.

Сили оборони ЗСУ завдали нових ударів по позиціям РФ

Нагадаємо, зранку 7 липня Генштаб ЗСУ потішив даними щодо нових ударів української армії по позиціям російських загарбників. Так, минулої доби наша авіація реалізувала 10 ударів по місцям зосередження армії РФ. Ще 4 удари - скоординували на місце розташування російських ЗРК.

Також завдяки роботі нашої артилерії та ракетних військ росіяни втратили 2 пункти управління, 2 райони зосередження складу "живої сили", 2 артзасоби та одну станцію РЕБ.

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