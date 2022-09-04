Серед поранених троє дітей.

Прокуратура розпочала провадження за фактом обстрілу Березнегуватської громади Миколаївщини, внаслідок якого загинула дитина і поранені ще 5 людей, серед яких троє дітей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як йдеться у повідомленні, 3 вересня російські військові здійснили артилерійський обстріл з реактивних систем залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів села Висунськ Березнегуватської об'єднаної територіальної громади. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 8-річний хлопчик, п'ять місцевих мешканців отримали поранення, серед яких троє дітей. Пошкоджено приватні житлові будинки.

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"За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні ОГП.

Зазачається, що будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

Як повідомляв УНІАН, голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомляла, що на Миколаївщині внаслідок обстрілів окупаційних військ загинула 8-річна дитина, шестеро отримали поранення, з них - двоє дітей.

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