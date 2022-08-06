Марченко приїхав допомагати Кіму.

Генерал Дмитро Марченко, який знову прибув до Миколаївської області, координуватиме дії військових з цивільною адміністрацією.

Про це йшлося в інтерв’ю голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма виданню "Главком".

Кім пояснив, що його друг Марченко, якого, за його словами, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повернув на Миколаївщину за його листом, не керуватиме обороною регіону.

"Попри те, що Марченко - мій друг і ми спілкуємося, я завжди ставив інтереси держави вище, ніж особисті стосунки. На той час він виконав свою задачу. Мавр зробив свою справу - Мавр може йти. Надалі для інших задач Генштаб визначив інших людей. І я з цим погодився, бо розумів всю цю ситуацію. Станом на тепер, коли система ЗСУ вже добре працює, Марченко приїхав допомагати, умовно кажучи, мені щодо співпраці військових з цивільними. Ми хоч і військова адміністрація, але у нас нема генеральських погонів. У військових є своя історія – логістика, комунікація, забезпечення, папери якісь треба оформити. І саме на цю роботу Марченко і повернувся. Саме допомагати мені, він не керує обороною чи нападом. Війна – це ж не тільки стрільби", - наголосив він.

Нагадаємо, 44-річний генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко до квітня керував обороною Миколаєва, а потім був переведений на іншу ділянку фронту. У липні його знову повернули на Миколаївщину.

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