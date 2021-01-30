Україна поінформує іноземних партнерів про черговий приклад підривної діяльності Росії на Донбасі.

Організований РФ в окупованому Донецьку пропагандистський форум «Русский Донбасс» спрямований на перешкоджання мирній реінтеграції тимчасово окупованої території до складу України.

Про це у коментарі УНІАН заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Проведення в окупованому Донецьку пропагандистського форуму засвідчило, що російське керівництво не полишає ідеї перекроїти Україну під свої лекала. Невпинні спроби Кремля нав’язати Донбасу «русский мир» і затягнути його до токсичного інформаційного простору йдуть у розріз зобов’язань Російської Федерації в рамках мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Мета цього «форуму» одна - створити перешкоди для мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Україна обов’язково поінформує іноземних партнерів про черговий приклад підривної діяльності Росії на Донбасі", - наголосив Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, що збройна агресія Росії проти України є злочином проти міжнародного миру, який тягне за собою її міжнародно-правову відповідальність як держави та міжнародну кримінальну відповідальність всіх причетних до скоєних злочинів.

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"Жодні «доктрини» зі сфери фантастики не зупинять невідворотне відновлення суверенітету України над її тимчасово окупованими територіями. Очікуємо від російської сторони сумлінного виконання раніше досягнутих домовленостей для просування переговорного процесу", - заявив Ніколенко.

Як повідомлялося, цього тижня в окупованому Росією Донецьку відбувся форум «Русский Донбасс», учасники якого схвалили однойменну доктрину, в котрій проголошується прагнення окупаційних адміністрацій ОРДЛО проводити політику інтеграції з Росією.

Коментуючи заклики учасників форуму приєднати окуповані території Донеччини та Луганщини до Росії, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що це питання не стоїть на порядку денному.

Разом з тим він підкреслив, що «Росія займає послідовну відповідальну позицію щодо захисту інтересів російськомовного населення Донбасу і продовжить захищати росіян».

Пропагандистський "форум" в Донецьку

Росія відправила своїх пропагандистів на "форум" у Донецьку, а МЗС України вже ініціював для них заборону на в'їзд в країну.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на прийняття доктрини " Російський Донбас" і порівняв її з фантастичним романом.

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Автор: Віталій Саєнко