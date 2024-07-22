Дрони ГУР - зброя відплати за усі воєнні злочини Москви.

Підрозділ ударних дронів "Ехо Group" Головного управління розвідки Міністерства оборони продемонстрував, як відповідає Росії на атаки по мирному населенню України.

"Нашою перевагою залишається висока стійкість до ворожих засобів РЕБ і дальність, що дозволяє досягати критично важливих військових обʼєктів російського агресора", - йдеться у коментарі до відео.

Наголошується, що дрони ГУР - новітня зброя відплати за усі воєнні злочини Москви.

"Це чергова операція, яка демонструє силу українських спецслужб. Ми не залишимо без відповіді жодної атаки по мирному населенню України. Це атаки, які ми завдавали й будемо завдавати у відповідь на удари по території України", - розповів боєць на псевдо Ремез.

За словами командира підрозділу "Ехо Group", вони використовують дрони тактичного ураження. Він підкреслив, що це новітня зброя, щоб максимально зашкодити окупантам.

"Цілей багато, дивлячись по пріоритетності ураження для закриття чи відкриття коридорів. З медійного останнє - це Су-57", - повідомив він.

Знищення Су-57 - останні новини

У червні на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ було пошкоджено два російські винищувачі Су-57. Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов відзначив, що ураження Су-57 відбулося майже на відстані 600 км від лінії українського кордону на російській території.

Крім того, він додав, що Су-57 не перетинали лінію українського повітряного простору, бо росіяни боялися втрат і роботи українських Повітряних сил. Але, ці літаки використовувалися у російських терористичних атаках на українські цивільні об'єкти.

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