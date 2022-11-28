Українські воїни відбили ворожі атаки на Донеччині.

За добу українські воїни відбили ворожі атаки в районі 10 населених пунктів на Донеччині. Також ЗСУ влаштували окупантам нове "просмаження" та уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

На своїй сторінці у Facebook Генштаб ЗСУ повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області. Рашисти не припинили обстрілювати мирні міста.

"Ворог завдав 4 ракетних удари по цивільних об’єктах в Розумівці Запорізької області та Мусіївці на Дніпропетровщині, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом, як повідомили у Генштабі, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один інший важливий військовий об’єкт ворога.

У Генштабі також наголосили, що зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об'єктах критичної інфраструктури по всій території України.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку мінометні та артилерійські обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів Янжулівка, Миколаївка і Галаганівка Чернігівської області та Вільна Слобода на Сумщині.

На Слобожанському напрямку ураження з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони 8 населених пунктів Харківської області. На Куп’янському напрямку противник обороняється. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по 7 районах Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах 17 населених пунктів Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах 5 населених пунктів Донецької області.

У Генштабі також зазначили, що на Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення.

На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти в позиційній обороні. Не припиняють артилерійських обстрілів підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Учора, 27 листопада, президент України Володимир Зеленський попередив, що наступний тиждень може бути складним, адже Росія готує нові удари по Україні.

Як повідомили у Генштабі, РФ планує перекинути в Україну окремі підрозділи з Білорусі. Таким способом окупанти намагаються укомплектувати підрозділи, які зазнали втрат.

Також окупанти бояться, що ЗСУ форсують Дніпро. Тому вони, за інформацією аналітиків ISW, посилено готуються до оборони.

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