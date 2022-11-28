Втім, їхні фортифікації більше подібні на блокпости, ніж на оборонні споруди.

Російські військові розуміють, що українські воїни можуть форсувати Дніпро та перейти до контрнаступу у східній частині Херсонської області, загрожуючи всім їхнім критично важливим наземним комунікаціям до самого Криму.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), загарбники обладнали оборонні позиції. Це свідчить про посилену підготовку до оборони на лівому березі Дніпра.

Окупанти рили траншеї та будували райони зосередження на сході Херсона з початку жовтня 2022 року, передбачаючи відступ з правого берега Дніпра та облцентру.

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"Російські війська готуються або до ешелонованої оборони, або до проведення оперативних чи стратегічних операцій відтермінування. Вони явно не розраховують, що зможуть перешкодити українським військам перейти річку, й не віддають пріоритету оборонним позиціям, щоб зупинити таку переправу", – йдеться у зведенні.

Аналітики зазначають, російські оборонні позиції дозволяють припустити, що військове керівництво РФ розглядає перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу. Супутник зафіксував фортифікації окупантів на Кінбурнській косі та навколо неї. Вони свідчать про те, що окупанти не розраховують зберегти позиції на самій косі у разі контрнаступу.

"Найімовірніше, окупанти очікують, що ЗСУ займуть Кінбурнську косу, але мають намір завадити їм просунутися на материкову частину Херсонщини і захиститися від десантного нападу на землі, що безпосередньо оточують з'єднання коси з материковою частиною області", – аналізують в ISW.

Оборонні позиції армії РФ оптимізовані для захисту від українських сил, які намагаються просуватися вздовж ліній постачання. Більшість таких позицій мають відкриті фланги, що закінчуються посеред полів. Багато з цих позицій не знаходяться на тактичній відстані підтримки одна від одної, що робить кожну з них вразливою для українського тактичного оточення

За припущеннями аналітиків Інституту, що окупанти намагатимуться затримати, а не зупинити український наступ на східному березі Дніпра, щоб розгорнути більше підкріплень.

Якщо українські сили закріпляться на лівому березі, вони можуть загрожувати додатковим контрнаступом на окупований Мелітополь.

"ISW не пропонує жодних прогнозів щодо майбутніх українських операцій і не дає жодних оцінок щодо спроможності України проводити контрнаступальні операції, про які йшлося вище. Російські військові, однак, чітко розглядають український контрнаступ через Дніпро та/або через Кінбурнську косу як можливий і дуже небезпечний", - зазначають аналітики.

Контрнаступ на Херсонщині

З перших днів повномасштабної війни Росії проти України в російській окупації опинився Херсон та більша частина область. 11 листопада українська армія зайшла в Херсон.

На звільнених територіях правоохоронні органи України фіксують військові злочини росіян - вбивства цивільних, насильство, викрадення, насильницька депортація, грабежі та інше. Фахівці працюють з масовими похованнями, де знаходять понівечені тіла.

Попри деокупацію лівобержної частини Херсонської області окупанти продовжують вбивати мирне населення. Так, станом на 26 листопада росіяни вбили на звільненій території понад 30 осіб.

При цьому тільки за минулу добу ворог здійснив 54 удари по території області. В результаті рашисти вбили одну людину і поранили ще двох, включаючи дитину.

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