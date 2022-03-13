Також загарбник розповів, що найближчим часом війна не закінчиться.

Українські спецслужби перехопили розмову ще одного окупанта, який розповів телефоном своїй дівчині про те, що найближчим часом війна в Україні не закінчиться. А також він розповів про втрати, які несе російська армія.

"Нам нічого не говорять. Ми просто помираємо і все. Повернути нас назад не хочуть, тому що вони там тупорилі де**ли. Я не розумію чому. Залишилося тільки 30 відсотків полку - всіх перебили. Гранатомети, міномети, всім чим тільки можна нас закидали. І ми розвернулися", - сказав окупант.

Нагадаємо, раніше один з окупантів розповів, що вони почали шукати їжу по смітниках, оскільки у них немає ні продуктів, ні води, ні навіть зброї.

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