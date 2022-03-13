Окупанти залишилися без їжі і води.

Служба безпеки України оприлюднила запис розмови одного з російських окупантів, який говорив про те, що він разом з товаришами по службі вже шукає їжу на смітниках, бо у них немає ні продуктів, ні води.

Також на записі чутно, як загарбник розповідає, що їхав нібито в Чечню, а приїхав на війну в Україну. Тут йому важко, бо немає їжі і навіть зброї, щоб "захищатися".

Крім того, він цинічно згадує про те, як вони розграбували свої ж розбиті БТРи, щоб мати зброю, а ще – шукають продукти по смітниках, щоб вижити.

При цьому в телефонній розмові він уточнив, що його бригада готова "стерти з землі хохляцькі міста".

Нагадаємо, раніше полонені окупанти закликали армію РФ скласти зброю і здатися в полон.

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