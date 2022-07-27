Зі вчорашнього вечора колони переміщуються у напрямку Арабатської стрілки, тобто, на південь, у напрямку Криму.

Ввечері 26 липня на Південному виїзді мелітопольці спостерігали ротацію зенітних установок "ТОР" та іншої важкої техніки. Очевидно, окупанти вирішили посилити систему ППО і перекинути техніку в Запорізькому та Херсонському напрямку.

Про це інформує "РІА Мелітополь".

Також українські ЗМІ повідомляють про колони російської техніки у місті Генічеськ (Херсонська область). Місцеві телеграм-канали пишуть, що жителі міста бачили колону у 25 машин та уточнюють, що раніше такого у Генічеську ніхто не спостерігав. Зі вчорашнього вечора колони переміщуються у напрямку Арабатської стрілки, тобто, на південь, у напрямку Криму.

Додамо, що Генічеськ перебуває під контролем російських військ.

Нагадаємо, що ЗСУ пошкодили Антонівський міст і тепер окупанти не можуть ним пересуватися.

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