Він відзначає проблему того, що безліч населених пунктів, які були під окупацією, чи знаходяться поряд із зонами бойових дій, втратили свої "джерела тепла".

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що пройти наступний опалювальний сезон Україні буде "не просто".

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо проходження Україною наступного опалювального сезону, зважаючи на те, що воєнний стан може тривати ще не один місяць, Харченко зауважив: "З одного боку я абсолютно впевнений в тому, що ми його пройдемо. Інша справа, що це не буде просто".

За його словами, станом на сьогодні споживання газу та електрики "впали на 30-35%".

"Це означає на практиці, що наприклад з точки зору споживання газу ми вже дуже близькі до того, щоб задовільнитися газом власного виробництва. І нам будуть потрібні абсолютно мінімальні обсяги імпорту. Якщо взагалі будуть потрібні", - сказав Харченко.

Він зауважив, що "ті регіони, де ми видобуваємо основну частину газу, поки що не постраждали". "І падіння виробництва газу в Україні склало близько 5% на сьогодні... А споживання впало майже на 35%. Відповідно, сьогодні ми дуже близькі до тієї точки, де нам імпорт буде майже не потрібен або не потрібен зовсім", - зазначив директор Центру досліджень енергетики.

Водночас Харченко відзначив проблему того, що безліч населених пунктів, які були під окупацією, чи знаходяться поряд із зонами бойових дій, втратили свої "джерела тепла". "Якщо в містечку користувалися теплоелектроцентраллю чи великою бойлерною, - в багатьох випадках вона просто знищена... І таким чином, ті багатоквартирні будинки, які отримували тепло від централізованого джерела, - чи бойлерної, чи теплоелектроцентралі - вони фактично не мають доступу до джерела тепла", - сказав він.

За словами Харченка, побудова нових таких інфраструктурних об'єктів замість зруйнованих може зайняти роки, а застосувати індивідуальні системи опалення може не вийти.

"Я думаю, що все-таки це будуть так звані автономні системи, коли опалюється цілий будинок з одного джерела. Не поквартирно. І ці автономні системи для будинків і кварталів мають вже сьогодні починати закуповуватися, привозитися, встановлюватися, тому що інакше ми просто не встигнемо", - зауважив експерт.

Нагадаємо, Кабмін зафіксував ціну на газ для населення і важливих підприємств. Так, уряд рекомендував місцевій владі не підвищувати комунальні тарифи.

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