Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що пройти наступний опалювальний сезон Україні буде "не просто".
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив в ефірі телемарафону.
Відповідаючи на запитання щодо проходження Україною наступного опалювального сезону, зважаючи на те, що воєнний стан може тривати ще не один місяць, Харченко зауважив: "З одного боку я абсолютно впевнений в тому, що ми його пройдемо. Інша справа, що це не буде просто".
За його словами, станом на сьогодні споживання газу та електрики "впали на 30-35%".
"Це означає на практиці, що наприклад з точки зору споживання газу ми вже дуже близькі до того, щоб задовільнитися газом власного виробництва. І нам будуть потрібні абсолютно мінімальні обсяги імпорту. Якщо взагалі будуть потрібні", - сказав Харченко.
Він зауважив, що "ті регіони, де ми видобуваємо основну частину газу, поки що не постраждали". "І падіння виробництва газу в Україні склало близько 5% на сьогодні... А споживання впало майже на 35%. Відповідно, сьогодні ми дуже близькі до тієї точки, де нам імпорт буде майже не потрібен або не потрібен зовсім", - зазначив директор Центру досліджень енергетики.
Водночас Харченко відзначив проблему того, що безліч населених пунктів, які були під окупацією, чи знаходяться поряд із зонами бойових дій, втратили свої "джерела тепла". "Якщо в містечку користувалися теплоелектроцентраллю чи великою бойлерною, - в багатьох випадках вона просто знищена... І таким чином, ті багатоквартирні будинки, які отримували тепло від централізованого джерела, - чи бойлерної, чи теплоелектроцентралі - вони фактично не мають доступу до джерела тепла", - сказав він.
За словами Харченка, побудова нових таких інфраструктурних об'єктів замість зруйнованих може зайняти роки, а застосувати індивідуальні системи опалення може не вийти.
"Я думаю, що все-таки це будуть так звані автономні системи, коли опалюється цілий будинок з одного джерела. Не поквартирно. І ці автономні системи для будинків і кварталів мають вже сьогодні починати закуповуватися, привозитися, встановлюватися, тому що інакше ми просто не встигнемо", - зауважив експерт.
Нагадаємо, Кабмін зафіксував ціну на газ для населення і важливих підприємств. Так, уряд рекомендував місцевій владі не підвищувати комунальні тарифи.