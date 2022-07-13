Набирають людей віком виключно від 25 до 30 років, без досвіду роботи.

Окупанти розпочали в Маріуполі чергову хвилю мобілізації, вербують людей, пропонуючи працювати пожежними інспекторами.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі розпочалась чергова хвиля прихованої мобілізації. Тепер намагаються вербувати людей через масову пропозицію роботи пожежними інспекторами. Набирають людей віком виключно від 25 до 30 років, без досвіду роботи. Наші люди задля перевірки звернулись щодо "працевлаштування". Повідомляють, що в разі згоди будуть направлені до м. Донецьк на "тренування та навчання" на пару місяців, оскільки досвіду немає. Це цілком співпадає з попередніми інсайдами про план прихованої мобілізації в Маріуполі від окупаційної влади. Власне цікава і посада - інспектор з нагляду, враховуючи що наглядати за пожежною безпекою в Маріуполі немає де. Ще раз. Маріупольці - уникайте будь-якого працевлаштування, що передбачає форму та присягу "днр". Це прямий шлях в окопи", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно окупаційна "влада" в Маріуполі розпочала ексгумацію першого масового поховання в районі кладовища "Некрополь". Процесом керує Слідчий комітет РФ.

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