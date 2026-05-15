'Путін має два варіанти': представник РДК пояснив, що чекає росіян

У кремлівського диктатора Володимира Путіна залишаються два варіанти розвитку подій - завершити війну проти України, що могло б послабити санкційний тиск та стабілізувати економіку, або й надалі посилювати репресії та очікувати можливого соціального вибуху.

Таку думку "Телеграфу" висловив політичний представник "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Петер "Вайс".

За його словами, РДК активно нарощує військовий потенціал і бойовий досвід, щоб кожен її учасник був готовий до подальших дій. Він зазначив, що навіть представники політичного крила РДК тривалий час перебували у зоні бойових дій. Також "Вайс" стверджує, що у РДК є значна кількість прихильників у Росії, які, на його думку, можуть допомогти у вирішальний момент. Водночас конкретних планів щодо можливих дій він розкривати не став.

Коментуючи стійкість російської влади, представник РДК висловив думку, що режим Путіна спочатку мав великий запас міцності завдяки історичній спадщині та економічним ресурсам, однак цей запас поступово вичерпується. За його словами, Кремль змушений дедалі більше посилювати контроль і тиск, що вже зачіпає навіть ті соціальні групи, які раніше залишалися лояльними до влади. Це, на його переконання, породжує нові хвилі невдоволення.

"Вайс" також звернув увагу на критику з боку російських Z-блогерів, які дедалі частіше говорять про погіршення ситуації в країні. На його думку, невдоволення поступово накопичується серед різних соціальних і політичних груп та згодом може вилитися у бунт або змову. Він вважає, що у Путіна фактично залишаються два варіанти розвитку подій: або завершити війну проти України, що могло б послабити санкційний тиск та стабілізувати економіку, повернувшись до певного "соціального договору" з населенням, або й надалі посилювати репресії та очікувати можливого соціального вибуху.

"У Путіна глобально лишаються два варіанти. Перший – це закінчити війну з Україною і таким чином забезпечити працездатність не лише батога, а й пряника, адже знімуть певну частину санкцій, покращиться економічна ситуація. Тоді невдоволення можна буде усунути, повернувшись до соціального договору", - сказав"Вайс".

При цьому представник РДК зазначив, що навіть у разі придушення протестів чи змов влада лише тимчасово усуватиме найбільш активних опонентів, після чого ситуація знову повертатиметься до накопичення напруги. Як приклад він навів події навколо бунту Євгена Пригожина, зауваживши, що після цих подій Кремль ліквідував самого Пригожина, його оточення та фактично розпорошив структуру ПВК "Вагнер".

Говорячи про блокування інтернету в Росії, "Вайс" заявив, що об’єктивних даних щодо масштабів невдоволення немає, однак навіть офіційні соціологічні служби фіксують падіння рівня підтримки президента РФ і партії "Єдина Росія". За його словами, найбільше обмеження зачепили активну частину населення – бізнес, ІТ-сектор і навіть військових, оскільки це вплинуло на координацію на фронті. Він припустив, що після завершення війни ці проблеми можуть стати додатковим джерелом претензій до влади з боку учасників бойових дій.

Також "Вайс" висловив думку, що міжнародна підтримка або толерантність до режиму Путіна не є ключовим чинником його стійкості. Він вважає помилковим припущення, що позиція Китаю, Європи чи США суттєво визначає стабільність російської влади. За його словами, міжнародна система влаштована так, що для великих держав прийнятною буде практично будь-яка влада у Росії, а ставлення до Путіна не відіграє вирішальної ролі у збереженні ним контролю над країною.

