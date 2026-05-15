Гнатов: Росія навряд чи зможе воювати ще кілька років

Росія поступово виснажує ресурси на фронті та вже працює в умовах дефіциту особового складу.

На фронті в Україні суттєвих змін наразі не фіксується, однак російська армія продовжує щоденні спроби наступальних дій, попри колосальні втрати. Втім, Росія має достатньо ресурсів для того, щоб продовжувати війну ще кілька років. Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов в інтервʼю Report.

За словами представників оборонного сектору, головні зусилля російських військ зосереджені на Покровському та Олександрівському напрямках у Донецькій області. Водночас очільник ГШ наголосив, що армія РФ не має ні стратегічної, ні оперативної ініціативи там.

За словами Гнатова, втрати російських військ фактично наблизилися до рівня поповнення контрактниками, а подекуди навіть перевищують його. Це, за оцінкою української сторони, свідчить про відчутний дефіцит людських ресурсів у РФ.

"Росія вже веде бойові дії в умовах суттєвої нестачі особового складу, і ця ситуація, за прогнозами, лише погіршуватиметься", – зазначив Гнатов

Коментуючи перспективи завершення війни, Гнатов наголосив, що її тривалість залежить від рішень російського керівництва. Водночас ресурсна база РФ не є безмежною.

"Я не думаю, що з погляду ресурсів Росія зможе вести війну ще кілька років", – зазначив Гнатов.

Водночас генерал-лейтенант підкреслив, що Україна готова як до стабілізації ситуації на фронті, так і до створення умов, які можуть змусити Росію перейти до переговорів.

"Ми зробимо все необхідне для зупинки противника та створення умов для дипломатичного врегулювання", – додав Гнатов.

Як повідомляв УНІАН, колумніст The Guardian Раджан Менон пише, що Путін не очікував, що війна триватиме довго. Однак в умовах застою на лінії фронту, приблизно 1,3 мільйона загиблих або поранених російських військовослужбовців і зростаючого економічного тиску на простих росіян, війна, яку Путін вважав своїм головним досягненням, може обернутися для нього крахом.

Натомість FT пише, що, незважаючи на складну ситуацію на фронті та в економіці, Кремль не тільки не планує згортати агресію, а й має намір розширювати свої загарбницькі вимоги, виходячи далеко за межі Донбасу.

