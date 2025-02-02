Путін наказав відправити повістки резервістам: в DW пояснили, чи означає це мобілізацію

Згідно з російськими законами, військові навчання тривають близько двох місяців і включають тренування зі зброєю та технікою.

Правитель Росії Володимир Путін підписав указ про проведення військових зборів для резервістів. Він заявив, що це необхідно для "підвищення бойових навичок", пише DW.

Повістки можуть отримати військовослужбовці запасу до 50 років, сержанти – до 60, старші офіцери – до 65, а вищий офіцерський склад – до 70 років.

Щороку в Росії відбуваються подібні навчання, але з початку війни проти України вони стали тривалішими. Крім того, збільшено максимальний вік призовників і штрафи за ухилення від зборів, які тепер сягають 30 тисяч рублів (близько 300 євро або 312 доларів). У російських соцмережах активно обговорюють, чому цього року збори розпочнуться раніше.

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Згідно з російськими законами, військові навчання тривають близько двох місяців і включають тренування зі зброєю та технікою. До війни проти України ці збори були формальністю, а через мінімальні штрафи (500 рублів) їх часто ігнорували.

Юрист Руху відмовників Росії Артем Клига зазначив, що з 2022 року навчання фактично стали безперервними: "Насправді можна сказати, що військові навчання, які були наказані в травні минулого року, все ще тривають". За його словами, це може бути пов’язано з "потребою в людях" через "виснаження російської армії".

Клига пояснив, що збори є додатковим способом залучення солдатів до війни, адже підписати контракт можна "ізоляцією, хитрощами чи навіть погрозами". Крім того, вони допомагають підвищувати звання та спеціалізацію військових, що спрощує мобілізацію. Він застеріг, що резервістів можуть покарати, якщо вони з’являться на навчання, а потім підуть. Проте поки що обмежень на виїзд із країни немає: "Люди можуть без вагань покинути країну до проходження медогляду в призовній комісії". Водночас він попередив, що це може змінитися, коли запрацює єдиний цифровий реєстр військовозобов’язаних.

Колишній депутат Мосміськдуми Євген Ступін вважає, що секретні положення указу можуть стосуватися кількості призовників та планів Міноборони. Він закликав не довіряти заявам влади, що з навчань нікого не відправлятимуть на війну.

"Нагадаю, що Національна гвардія є правоохоронним органом на окупованих російськими військами територіях України", – зазначив він. Також він згадав про ФСБ: "ФСБшники охороняють кордони, але неодноразово брали участь у боях з українськими збройними силами в Курській та Бєлгородській областях".

Російські війська продовжують наступ на сході України, але його інтенсивність знижується, повідомив DW Руслан Левієв, засновник Conflict Intelligence Team. Попри поповнення особового складу, російська армія не може компенсувати нестачу офіцерів. Тим часом у Держдумі лунають заклики до підготовки до війни з "колективним Заходом". Заступник голови парламентського комітету з оборони Олексій Журавльов заявив absatz.media, що Росія повинна поповнити свої резерви, якщо Захід вступить у війну.

Ступін наголосив, що навчання не є лише сигналом для Заходу, а пов’язані з бажанням Путіна прискорити бойові дії: "Тому він прискорює набір кадрових солдатів, не відпускає мобілізованих, а також використовує резервістів".

Кадровий голод в Росії - останні новини

Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, чому з передової в Курській області зникли солдати КНДР. Ймовірно, йдеться про перегрупування північнокорейських військ, а сподіватися на їхнє остаточне зникнення не доводиться, зазначає він.

Крім того, у Курській області десантники взяли в полон російських морпіхів. Обидва окупанти стверджують, що й гадки не мали про звірства своїх "побратимів".

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