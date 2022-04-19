Обстріл власних територій – це внутрішня історія для Російської Федерації, щоб мобілізувати власне населення.

У росіян існує проблема з мобілізацію до війська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Він нагадав, як за спланованою ФСБ спецоперацією, росіяни підривали власні житлові будинки, щоб звинуватити в цьому чеченців та виправдати ведення війни в Чечні.

"Вони обстрілюють свої території, бо у росіян є потреба у мобілізації. Обстрілюючи свої будинки, вони вважають, що таким чином збільшують кількість охочих воювати в Україні. Це виключно історія для Російської Федерації, для мобілізації власного населення. Але поки охочих у військкоматах немає, і поки не буде великого вибуху в Росії, який може зрежисувати тільки російське ФСБ, великих зрушень не буде", – зазначив Денисенко.

З приводу інформації щодо підбитого росіянами літака із надісланою партією військової допомоги для України, то Денисенко закликав не вірити російським новинам, адже, якщо порахувати скільки літаків України, за даними Росії, збило російське ППО, то це взагалі більше, ніж у нас є в наявності.

"Такі новини повинен оприлюднювати наш Генштаб, але оскільки таких новин нема, росіянам лишається їх тільки вигадувати", - підсумував Денисенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповідала, що на тимчасово окупованій території Донецької області окупанти примусово "мобілізують" діячів культури, студентів вишів та їхніх викладачів.

З її даними, окупаційна влада так званих "ЛНР" і "ДНР" також мобілізує в незаконні збройні формування неповнолітніх хлопців. На війну відправляють дітей, які були членами "патріотичних клубів".

Вас також можуть зацікавити новини: