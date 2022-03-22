Американський президент зазначив, що Путін може застосувати більш сувору тактику.

Президент США Джо Байден підтвердив, що Росія використовувала гіперзвукові ракети на війні з Україною.

Про це пише CNN.

За його словами, це єдине, що Росія може використовувати з упевненістю.

"Путін притиснутий до стіни, він не передбачав ступінь або силу нашої єдності, і чим ближче його спина до стіни, тим суворіше тактика, яку він може застосувати", - зазначив президент США.

Байден неодноразово попереджав, що Росія може провести "операції під чужим прапором", а також може застосувати хімічну зброю в Україні.

"Як тільки Путін каже, що НАТО, Україна або США збираються щось зробити, це означає, що він сам готується це зробити. Це не жарти", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше окупанти застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинджал" на заході України.

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