Глава Міноборони РФ може стати інвалідом, стверджує екс-власник ЮКОСа.

Екс-співвласник "ЮКОСу" Леонід Невзлін, який проживає в Ізраїлі та заочно засуджений в Росії до довічного терміну, але при цьому не втративший зв'язки з діловими і політичними колами в Москві, заявив, що у глави Міноборони РФ Сергія Шойгу стався обширний інфаркт. Він нібито перебуває в реанімації та може стати інвалідом.

Про це російський бізнесмен, посилаючись на "свої джерела в Москві", повідомив в Facebook.

За словами Невзліна, інфаркт міг статися у Шойгу "не з природних причин".

"Шойгу вибув з гри, можливо, він стане інвалідом, якщо виживе. У нього стався раптом обширний інфаркт, він в реанімації, підключений до приладів", - написав бізнесмен.

Також він розповів, що 20 генералів Міноборони РФ нібито заарештували. Причина може полягати в тому, що з 2014 року чиновники вкрали дуже багато грошей, які Путін виділяв на підготовку до повномасштабного вторгнення.

"Заарештовано 20 генералів МО. Всі штабні. Тут все ясно - тотальне розкрадання коштів на підготовку українського керівництва і населення до урочистої зустрічі армії визволителів з Росії. З 2014 рік вкрадено близько 10 млрд доларів, виділених Путіним на підготовку бліцкригу", - додав Невзлін.

"Зі смішного", як вказав бізнесмен, він дізнався, що на колишнього російського віце-прем'єра Аркадія Дворковича готується кримінальна справа. Від нього нібито чекають свідчень проти колег і друзів. А колишнього радника Путіна Володимира Суркова, за словами Невзліна, помістили під домашній арешт. Його підозрюють у крадіжці грошей, виділених на підготовку до війни. У цій же справі заарештовано і 20 генералів.

У Росії заяву Невзліна поки не коментують. Кремль поки що не підтвердив, але і не спростував інформацію про можливий інфаркт Шойгу.

Хто такий Леонід Невзлін: довідка УНІАН

Леонід Невзлін - російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, один з колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС".

Проживає в Ізраїлі. У 2006 році прокуратура РФ назвала Невзліна одним з підозрюваних в отруєнні колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. Російським судом заочно засуджений до довічного ув'язнення за звинуваченням в організації вбивств, цю міру покарання підтримав Верховний Суд РФ.

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