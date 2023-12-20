За словами держсекретаря США, Вашингтон має чіткий план щодо майбутнього відновлення України.

Президент Росії Володимир Путін уже програв у війні з Україною, адже не досяг своєї основної мети - стерти Україну з землі і поглинути її Росією. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

За його словами, українці зробили неможливе - вистояли проти однієї з найбільших армій у світі.

"В одному я з Путіним згоден - американська допомога критична для України", - сказав Блінкен.

Він також підкреслив, що США мають чіткий план щодо майбутнього відновлення України.

"Щоб вона могла самостійно зміцнитися в економічному та військовому плані та існувати без нинішнього рівня підтримки", - зазначив держсекретар США.

Крім того, Блінкен запевнив, що Штати продовжуватимуть згуртовувати країни по всьому світу, щоб "підтримати свободу та незалежність України та щоб переконатися, що агресія Росії залишатиметься стратегічною невдачею".

Допомога США Україні - останні новини

США будуть відповідальні за поразку України, якщо не нададуть їй грошей. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен. Вона зазначила, що фінансування – зокрема для загальнодержавної бюджетної підтримки України – є "вкрай важливим" і є передумовою для того, щоб до України надходила підтримка Міжнародного валютного фонду.

Раніше УНІАН повідомляв, що депутати Конгресу від Республіканської партії виставили Байдену ультиматум щодо підтримки України. Так, спікер Палати представників Майк Джонсон у листі директору Офісу з управління та фінансів Білого дому Шаланді Янг заявив, що не підтримає подальшу військову допомогу Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордону з Мексикою.

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