Путін знову підтвердив відданість своїм початковим воєнним цілям, - ІSW

Експерти наголосили, що всі заяви Путіна є вимогами капітуляції України.

Російській диктатор Володимир Путін та високопосадовці Кремля вкотре підтвердили відданість Росії своїм початковим воєнним цілям - повній капітуляції України, в той час, як Україна, Сполучені Штати та Європа готові відновити переговори щодо припинення війни. Про це пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу: Путін 23 червня заявив, що Росія готова до мирних переговорів з Україною, але зазначив, що Росія вестиме переговори лише на основі Стамбульських протоколів 2022 року, промови Путіна в Міністерстві закордонних справ Росії у червні 2024 року та нібито домовленостей зі Сполученими Штатами, досягнутих у серпні 2025 року в Анкориджі (Аляска). Експерти наголосили, що всі вони є вимогами капітуляції України.

Так, у звіті зазначається, що вимоги Росії, сформульовані у Стамбульських протоколах 2022 року, назавжди заборонили б Україні вступати до НАТО, наклали б суворі обмеження на українську армію та заборонили б Україні отримувати західну військову допомогу, при цьому не запровадивши жодних обмежень щодо чисельності чи можливостей російських збройних сил.

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"Таким чином, заяви Путіна від 23 червня відображають його погляд на максималістську позицію, з якої він розпочне будь-які поновлені мирні переговори", - вважають експерти.

Вони також нагадали, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров аналогічно заявив 23 червня, що Росія досягне всіх своїх воєнних цілей, включаючи нейтралітет і без'ядерний статус України, скасування нібито "дискримінаційних" законів проти російської мови та Російської православної церкви (РПЦ), а також повагу України до незаконних фіктивних російських референдумів в окупованому Криму та Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. В ISW пояснили:

"Заяви як Путіна, так і Лаврова є повторенням початкових воєнних цілей Росії від 2022 року, що рівнозначно повній капітуляції України, фактично сигналізуючи про те, що будь-яка мирна угода, яка не враховує російські вимоги не лише до України, а й до НАТО та Заходу, не задовольнить Росію. Путін продовжує покладатися на тактику переговорів, метою якої є хибне зображення російських військових як таких, що знаходяться на межі руйнування української оборони".

Заклики Путіна до миру

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація заявила про нібито готовність до відновлення мирних переговорів, проте виключно на базі так званих "стамбульських домовленостей" 2022 року.

Так, Путін зазначив, що російська сторона не вбачає причин для відмови від цих положень. Крім того, як основу для можливих зустрічей він назвав "принципи Стамбула й Анкориджа", так звані "реалії на землі" та ультимативну заяву МЗС РФ у 2024 році. Диктатор вкотре повторив брехливу тезу про те, що мирний процес нібито було перервано виключно з ініціативи Києва.

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