Сили "Російського Добровольчого корпусу" в Україні зростають.

"Російський Добровольчий Корпус" в Україні поповнив свої ряди новими бійцями. Серед "новобранців" ветерани приватної військової кампанії "Вагнер".

"Нові добровольці РДК прибули в Україну! Знову переконуюся в тому, що наша боротьба знайшла відгук у безлічі російських умів і сердець, і ряди "Російського Добровольчого Корпусу" продовжують поповнюватися найрішучішими і хоробрими синами своєї Вітчизни", - повідомив командир "РДК" Денис "White Rex" Нікітін в Telegram.

За його словами, до добровольців в Україні приєдналися не тільки "молоді необстріляні новобранці", а й професіонали - ветерани ПВК "Вагнер". Зазначається, що вони приїхали для боротьби з ворогом українського та російського народу - "путінської машини терору".

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Нікітін заявив, що попереду епоха жорстокої боротьби за майбутнє дітей, тому бійці готуються щодня.

Рейди бійців РДК на територію Росії - останні новини

На боці України воюють добровольці з паспортами Російської Федерації. Воїни виступають проти путінського режиму. Бійці неодноразово здійснювали рейди на російську територію.

Так, 10 листопада стало відомо, що в Брянській області РФ розстріляли автомобіль з російськими прикордонниками. В результаті атаки був ліквідований підполковник ФСБ РФ.

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