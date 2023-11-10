Її провели в четвер, 9 жовтня.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" показали фрагмент операції, проведеної на території Брянської області.

Відео опубліковано в офіційному Telegram-каналі РДК. Стверджується, що 9 листопада група солдатів перетнула кордон з Російською Федерацією і знищила автомобіль підполковника Федеральної Служби безпеки, він загинув.

"Короткий відеозвіт про успішну атаку бійців диверсійно-розвідувальної групи РДК. В результаті професійних засідкових дій знищено підполковника ФСБ і службовий позашляховик", - написали вони.

Останній рейд РДК в Брянську область: Що відомо

Сьогодні ряд російських Telegram-каналів повідомив, що вчора в російському селі Улица була розстріляна машина російських прикордонників УАЗ-Патріот.

За їхніми даними, в результаті обстрілу загинув заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення прикордонного управління ФСБ підполковник Сергій Шатий. Пізніше про свою причетність до операції заявили в Російському добровольчому корпусі.

Як відомо, це не перша операція РДК на території РФ. За час повномасштабної війни російські окупанти неодноразово звинувачували їх у прориві кордону.

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