Тим, хто вижив, обіцяють свободу і гроші.

У колоніях Санкт-Петербурга найманці ПВК "Вагнер" почали вербувати на війну ув'язнених. Планується, що вони будуть слідувати в авангарді наступу і виявляти позиції української армії.

Про це повідомляє видання "Важливі історії".

Ув'язненим за півроку служби обіцяють виплатити 200 тисяч рублів і амністувати. Зазначається, що "добровольців" будуть оформляти нібито як на етап, і до кордону повезуть під конвоєм, як звичайних ув'язнених.

У ПВК обіцяють, що, якщо новобранець в результаті бойових дій загине, то його родині виплатять 5 мільйонів рублів. Однак обіцяних грошей можна і не отримати, оскільки жодними документами відправка на фронт підкріплюватися не буде. У колоніях Санкт-Петербурга записатися захотіли близько 200 осіб, але в підсумку пройшло близько 40. При відборі охочих перевіряли навіть на поліграфі.

За даними видання, першу групу "добровольців" вже готують до відправки.

Як раніше повідомляв УНІАН, для війни в Україні Росія залучила своїх найманців з Лівії. За даними британських спецслужб, Москва, швидше за все, була змушена орієнтуватися переважно на кадри "Вагнера" для вторгнення в Україну на шкоду операціям в Африці і Сирії.

Вас також можуть зацікавити новини: