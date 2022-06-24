ВПС Росії не надають Вагнеру сучасне обладнання авіоніки.

Розвідка Британії вважає, що Росія використовує пілотів-найманців "Вагнера", оскільки має нестачу належно підготованого особового складу та бойові втрати.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії 24 червня.

Розвідка вважає, що використання відставних співробітників, які зараз працюють за контрактом з групою "Вагнера", вказує на те, що російські ВПС, ймовірно, щосили намагаються підтримати вторгнення в Україну з достатньою кількістю екіпажів.

"Ймовірно, це пов'язано із поєднанням недостатньої кількості належним чином підготовленого особового складу в Росії та її бойових втрат", - йдеться в огляді.

Повідомляється, що під час виконання своїх місій російський пілот використовував комерційні пристрої GPS, а не російське військове навігаційне обладнання.

Це, ймовірно, вказує на те, що літаки пілотів "Вагнера" є старішими моделями Су-25, і що ВПС Росії не надають Вагнеру сучасне обладнання авіоніки.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня українські військові збили російський штурмовик Су-25 під Світлодарськом Донецької області. Льотчик-"вагнерівець" потрапив у полон.

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