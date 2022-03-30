Прес-секретар Путіна зробив відразу кілька гучних заяв.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков поспілкувався з російською пресою щодо переговорів у Стамбулі. Він заявив, що питання Криму підніматися не буде, а позиція РФ не змінюється.

Репліки прес-секретаря опублікувало видання "Медуза" у своєму Telegram-каналі.

За словами Пєскова, Київ почав більш чітко формулювати свої вимоги, і це в РФ вважають позитивним фактором. В іншому російська влада не бачить "чогось сильно багатообіцяючого, якихось проривів". Прес-секретар заявив, що в цьому напрямку має бути проведена ще "вельми і вельми" тривала робота.

На запитання одного з журналістів про "Сталінград на календарі" Пєсков заявив: "Ну, ніяких сталінградів у нас в календарі немає і бути не повинно. Це перше. А головне, що тут не повинно бути місця емоціям".

Як повідомив Пєсков, позиція російської сторони "добре відома", і вона не змінювалася. Про Крим прес-секретар теж висловився. За його словами, це російська територія.

"За нашою Конституцією ми не можемо обговорювати ні з ким долі територій Російської Федерації, долі російських регіонів. Це виключено " — додав Пєсков.

Нагадаємо, нещодавно глава української делегації на переговорах, нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, за яких умов Україна підпише мирний договір. Це може статися тільки після повного відведення військ РФ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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