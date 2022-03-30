Напередодні в Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів України та РФ.

Підписання мирного договору з Росією можливе за умови повного виведення російських військ з тієї території України, яку вона контролювала станом на 23 лютого.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава української делегації на переговорах, нардеп Давид Арахамія.

"Коли ми вийдемо на умовне підписання договору або момент, коли його вже можна серйозно обговорювати, вони повинні будуть повністю піти. І тоді вже сядемо його підписувати, візувати або парафувати. Це міжнародний запобіжник, не просто наші вимоги або прохання, а необхідні умови, щоб забезпечити робоче підписання цього документа", - заявив він.

Арахамія назвав найскладнішим на переговорах питання ОРДЛО - на переговорах його поки навіть не обговорювали.

"Тому виносили його відразу за дужки до зустрічі лідерів, а працювали з усіх інших питань", - уточнив депутат.

Він також підкреслив, що окупаційні війська повинні будуть покинути, в тому числі південь Херсонської області - так званий "коридор" до Криму.

"По кожному питанню рішення опрацьовуємо окремо, але підписувати щось можемо тільки цілком і в комплексі. Якщо цього немає, то втрачається сенс всієї розмови. Вони у себе теж цю позицію підтримали і вирішили, що так, ось так і йдемо", - пояснив Арахамія.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ. Україна пропонує підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї. Голова фракції "Слуга народу" в українському парламенті, а нині голова української делегації на переговорах з Росією, Давид Арахамія заявив, що серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з РФ, заявив, що українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни, яку почала Росія проти України.

За його словами, Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без'ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу у військово-політичні союзи.

Водночас за словами Чалого, у договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України до Євросоюзу.