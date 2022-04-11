Радник президента закликає світ припинити імпортувати криваву російську нафту й газ.

Відмова країн Заходу від російської нафти не призведе до зростання світових цін на неї, навіть якщо видобуток нафти значно не збільшиться, а це малоймовірно.

Про таке розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко в онлайн-інтерв’ю південнокорейському виданню MoneyS.

Як зазначив Устенко, російський експорт сирої нафти фактично неухильно зростав після початку війни в Україні й минулого місяця сягнув 4,7 млн барелів, що є рекордним показником із часів пандемії COVID-19.

"Путін тільки на нафті отримує 1 мільярд доларів щодня. Європейські країни навіть збільшили імпорт російської нафти", – сказав він.

При цьому, радник президента звернув увагу на те, що, наприклад, Німеччина зараз має найбільші запаси нафти в історії, і, за словами німецького міністра енергетики, продовжуватиме імпортувати російську нафту.

Устенко спростував твердження про те, що із запровадженням ембарго на російську нафту ціни на цей енергоносій у світі почнуть суттєво зростати.

"Офіс Президента України провів симуляцію – що буде, якщо додаткові поставки нафти не відбуватимуться, що є найгіршим сценарієм. У результаті ми зрозуміли, що зростання ціни на нафту знову повернеться до нормальних показників за кілька тижнів", – розповів він.

"Деякі європейські країни побоюються, що може статися інфляція. Однак на ринку відбудеться швидка корекція, і ціни знову повернуться до прийнятного рівня. Причина, з якої я вважаю, що ціна на нафту впаде, полягає в тому, що на ринок надходитиме додаткова сира нафта з Латинської Америки та Близького Сходу", – пояснив радник глави держави.

Також сказано, що Африканські держави та деякі країни Близького Сходу почали готуватися до збільшення видобутку. Не виключено, що з пропозицією нафти на світовий ринок вийдуть Іран та Венесуела.

Тож, на переконання Устенка, відмова від російської кривавої нафти є першочерговим завданням.

Водночас, за його словами, Росія продовжуватиме продавати свою нафту дешево, навіть за ціною, наполовину нижчою за міжнародні ціни. І навіть якщо Захід у майбутньому значно скоротить імпорт, російську нафту можуть купувати Індія та Китай.

Проте РФ має обмежені можливості постачати свою нафту, адже її танкерний флот доволі невеликий. Тож, як вважає радник президента, світ не повинен допомагати Росії у транспортуванні енергоносіїв – він має запровадити санкції щодо російських портів та накласти ембарго на перевезення російської нафти.

Устенко висловив подяку США за запровадження ембарго на російську нафту й газ. Водночас він сподівається на додаткові санкції, зокрема вторинний бойкот російських енергоносіїв.

Устенко закликав світ перекрити грошовий потік для Президента Росії Володимира Путіна – припинити імпортувати криваву російську нафту й газ.

Нагадаємо, Зеленський заявив про необхідність повного ембарго на газ й нафту РФ.

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