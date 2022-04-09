Президент України Володимир Зеленський наголошує на потребі посилення тиску на Росію та запровадження повного енергетичного ембарго.
Про це він сказав у відеозверненні у своєму Telegram-каналі.
Зеленський нагадав, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель протягом дня відвідали Бучу і на власні очі побачили наслідки окупації і побачили, скількох людей вбили російські військові.
"Я ціную готовність Євросоюзу надати необхідну фінансову і технічну допомогу для документування і розслідування російських злочинів. Вдячний пані президентці Єврокомісії за особисту залученість та сприяння у створенні спільної слідчої групи для встановлення повної правди про скоєне російськими окупантами і притягнення до відповідальності всіх винних", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що вдячний також і за фінансову підтримку - мільярд євро на зброю. "Плюс сьогодні ми домовилися про ще 500 мільйонів євро на оборонні потреби", - зазначив президент.
Крім того, нагадав Зеленський, він провів переговори з прем'єр-міністром Словаччини.
"Подякував за безпрецедентну оборонну та іншу підтримку. За теплоту словацьких сердець до українців і українок", - розповів він.
Зеленський також зазначив, що говорив і з представниками Європейського Союзу про подальші кроки для того, аби примусити Росію до миру. "Зазначив, що наявних санкцій недостатньо. Потрібно ще посилити тиск на Росію", - зауважив глава держави.
Він наголосив: "Потрібно запровадити повне енергетичне ембарго - на нафту, на газ. Саме енергетичний експорт забезпечує левову частку прибутків Росії і дозволяє керівництву РФ вірити у свою безкарність. Дозволяє сподіватися, що світ проігнорує воєнні злочини російської армії. Ми цього не допустимо. Не допустять усі в світі, хто має сміливість, як українці, протистояти тиранії".
Крім того, підкреслив Зеленський, потрібно повністю відключити російські банки від глобальної фінансової системи. "Не окремі з них, а всі, всю банківську систему Росії. Не може бути такого, що найбільша загроза глобальній безпеці знаходить шляхи до глобального багатства", - сказав він.
У цьому контексті, додав Зеленський, він оцінює і новий пакет санкцій проти Росії, про який оголошено.
"Вважаю неправильною ту м'якість, з якою дехто на Заході досі ставиться до російської держави. Ми знаємо, хто постійно намагається пом'якшити санкційні пропозиції. І ми зробимо все, щоб нарешті в Європі зрозуміли: у будь-якому разі доведеться вводити проти Росії дійсно принципові і дійсно сильні санкції. А не якесь часткове обмеження російського енергетичного експорту. Не якесь часткове обмеження російського мореплавства", - наголосив Зеленський.
Він висловив упевненість, що і ті політики та країни, які затягують ці рішення, змінять свою позицію під тиском усього того, що Росія робить проти українців і проти свободи у Європі.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський розповів, що пришвидшить перемогу України над окупантами.