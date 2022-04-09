Він також підкреслює, що необхідно повністю відключити російські банки від глобальної фінансової системи.

Президент України Володимир Зеленський наголошує на потребі посилення тиску на Росію та запровадження повного енергетичного ембарго.

Про це він сказав у відеозверненні у своєму Telegram-каналі.

Зеленський нагадав, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель протягом дня відвідали Бучу і на власні очі побачили наслідки окупації і побачили, скількох людей вбили російські військові.

"Я ціную готовність Євросоюзу надати необхідну фінансову і технічну допомогу для документування і розслідування російських злочинів. Вдячний пані президентці Єврокомісії за особисту залученість та сприяння у створенні спільної слідчої групи для встановлення повної правди про скоєне російськими окупантами і притягнення до відповідальності всіх винних", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що вдячний також і за фінансову підтримку - мільярд євро на зброю. "Плюс сьогодні ми домовилися про ще 500 мільйонів євро на оборонні потреби", - зазначив президент.

Крім того, нагадав Зеленський, він провів переговори з прем'єр-міністром Словаччини.

"Подякував за безпрецедентну оборонну та іншу підтримку. За теплоту словацьких сердець до українців і українок", - розповів він.

Зеленський також зазначив, що говорив і з представниками Європейського Союзу про подальші кроки для того, аби примусити Росію до миру. "Зазначив, що наявних санкцій недостатньо. Потрібно ще посилити тиск на Росію", - зауважив глава держави.

Він наголосив: "Потрібно запровадити повне енергетичне ембарго - на нафту, на газ. Саме енергетичний експорт забезпечує левову частку прибутків Росії і дозволяє керівництву РФ вірити у свою безкарність. Дозволяє сподіватися, що світ проігнорує воєнні злочини російської армії. Ми цього не допустимо. Не допустять усі в світі, хто має сміливість, як українці, протистояти тиранії".

Крім того, підкреслив Зеленський, потрібно повністю відключити російські банки від глобальної фінансової системи. "Не окремі з них, а всі, всю банківську систему Росії. Не може бути такого, що найбільша загроза глобальній безпеці знаходить шляхи до глобального багатства", - сказав він.

У цьому контексті, додав Зеленський, він оцінює і новий пакет санкцій проти Росії, про який оголошено.

"Вважаю неправильною ту м'якість, з якою дехто на Заході досі ставиться до російської держави. Ми знаємо, хто постійно намагається пом'якшити санкційні пропозиції. І ми зробимо все, щоб нарешті в Європі зрозуміли: у будь-якому разі доведеться вводити проти Росії дійсно принципові і дійсно сильні санкції. А не якесь часткове обмеження російського енергетичного експорту. Не якесь часткове обмеження російського мореплавства", - наголосив Зеленський.

Він висловив упевненість, що і ті політики та країни, які затягують ці рішення, змінять свою позицію під тиском усього того, що Росія робить проти українців і проти свободи у Європі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський розповів, що пришвидшить перемогу України над окупантами.

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