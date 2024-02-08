Росіяни пішли на хитрість, щоб відвернути увагу ППО України, вважають американські аналітики.

Російські загарбники в середу вранці, 7 лютого, здійснили потужний удар по Україні, зокрема, використовували ударні безпілотники типу "Шахед" і крилаті ракети Х-22 та Х-555/101/55, а також балістику.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що вчорашній ворожий "ударний пакет" є символом постійних перегонів адаптацій та інновацій у повітряній сфері, в яких беруть участь РФ і Україна. "Українській ППО (протиповітряній обороні, - Ред.) вдалося збити більшість крилатих ракет Х-101/555/55 і безпілотників "Шахед", що може свідчити про те, що російські війська випустили ракети серії Х-101 і "Шахеди", щоб відвернути увагу української ППО", - наголошується у звіті аналітиків.

В ISW додали, що захисники України не змогли збити жодну балістичну ракету супротивника типу "Іскандер-М", крилату ракету Х-22 чи боєприпас, запущений із зенітно-ракетних комплексів С-300. "Можливо, російські війська спеціально розробили цей ударний пакет, щоб відвернути увагу української ППО за допомогою комбінації Х-101 і "Шахедів", щоб допомогти іншим ракетам долетіти до намічених цілей", - додали в Інституті.

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За відомостями експертів, росіяни могли використовувати під час атаки ракету 3M22 "Циркон". Такі ворожі ракети - протикорабельні й нібито "гіперзвукові".

Американські аналітики додали, що таке озброєння зазвичай запускають з морських суден по інших бортах і прибережних цілях. В ISW зазначили, що, якщо вороги дійсно застосували ракети такого типу під час удару по Україні 7 лютого, то можливо, їм довелося адаптувати пускові установки "Циркону" для цілей, розташованих у глибині країни.

Триває повномасштабна війна в Україні - новини, які варто знати

Росіяни рано вранці 7 лютого вдарили по Україні дронами і ракетами. Під ударом, зокрема, опинилися Київ, Харків і Миколаїв. Активно працювала українська ППО, проте ворожим цілям все одно вдалося нашкодити українцям. У Миколаєві десятки будинків залишилися без дахів, і через отримані травми помер чоловік. У Києві, зокрема, було пошкоджено багатоповерховий будинок. Повідомлялося, що в столиці України в результаті ворожої атаки загинули чотири людини, і є десятки постраждалих.

За відомостями Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, наші воїни ліквідували 15 ворожих дронів і 29 ракет. Ліквідовані, у тому числі ракети Х-101. Варто підкреслити, що супротивники також запустили п'ять зенітних керованих ракет С-300, три балістичні ракети "Іскандер-М" і чотири ракети типу Х-22.

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