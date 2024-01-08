За словами міністра оборони Великої Британії, Росія принижується, коли просить зброю у Північної Кореї.

Президент Росії Володимир Путін був змушений благати Північну Корею надати їм зброю для війни в Україні. Про це в мережі X (Twitter) заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс.

"Світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна принижено йти до Північної Кореї, щоб продовжити своє незаконне вторгнення", – написав Шаппс.

Вторгнення Росії в Україну стало свідченням того, що вона бореться під тягарем руйнівних санкцій з боку Заходу. Нестача зброї також змусила Росію звернутися за нею до таких країн, як Північна Корея та Іран, пише Business Insider.

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У жовтні Міністерство оборони Великої Британії заявило в розвідувальному повідомленні, що Північна Корея може "стати одним з найбільш значущих іноземних постачальників зброї для Росії, поряд з Іраном і Білоруссю".

Постачання корейських ракет Росії

Білий дім заявляв, що Північна Корея "нещодавно надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет". 2 січня Росія завдала ракетного удару по Харкову. Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко заявляв, що ракети, якими російський агресор вдарив по Харкову 2 січня, схожі на ракети Північної Кореї.

Сполучені Штати Америки скликали засідання Ради Безпеки ООН, щоб обговорити поставки Росії балістичних ракет з КНДР, які Москва використовує для ударів по Україні.

Велика Британія засудила використання Російською Федерацією балістичних ракет, отриманих від Північної Кореї, під час атак на Україну.

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