Сьогодні вночі Росія вкотре атакувала Україну ракетами.

Посол Великої Британії в Україні Мілінда Сіммонс відреагувала на вибухи у Києві та роботу української ППО у своєму Twitter.

"Надворі зараз шумно. Звучить так, ніби протиповітряній обороні доводиться добре працювати в Києві, щоб відповісти на російський "першотравневий будильник", - написала вона.

Ракетна така по Україні сьогодні - що відомо

Сьогодні вночі по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що Росія атакувала Україну ракетами.

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За даними Генштабу, росіяни вночі запустили по Україні 18 ракет: сили ППО збили 15 з них.

Зокрема, за попередньою інформацією, у повітряному просторі Києва сили ППО знищили всі ворожі ракети та БПЛА.

Однак окупанти влучили в цивільну забудову в Дніпропетровській області. В результаті удару постраждали 25 осіб, серед них - троє дітей. У Павлограді пошкоджено промислове підприємство, в результаті чого спалахнула пожежа, а в житловому районі міста пошкоджено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, а також п'ять магазинів.

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