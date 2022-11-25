Тільки у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів.

Україні загрожує нова "партія" російських ракет. Станом на 25 листопада на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів у Чорному морі, а також 9 кораблів країни-агресорки у Середземному.

Як повідомили в командуванні ВМС ЗСУ, загальний залп – 76 ракет. Окрім цього, РФ продовжує використовувати прохід Керч-Єнікальської протоки у своїх інтересах.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі. У Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря 18 цивільних суден, з них 3 судна рухалось з протоки Босфор, до Чорного моря – 36 суден, з них 5 – продовжили рух у напрямку Босфора.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - повідомили у ВМС.

Ракетні атаки РФ: новий масований удар по Україні

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія запустила багато ракет по Україні. Під ударами опинилися Київ та кілька областей. Відомо, що пуски ракет здійснили бомбардувальники стратегічної авіації ворога.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що РФ випустила по території України близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр". Українські захисники збили 51 ракету, а також знищили п'ять дронів-камікадзе типу "Ланцет" на півдні. Як зазначив Володимир Зеленський, новим ударом РФ довела всім, що є спонсором тероризму.

Ввечері, після ракетного удару РФ, Зеленський виступив на терміновому засіданні Радбезу ООН. Україна запропонувала Радбезу ухвалити резолюцію про засудження будь-яких форм енергетичного терору.

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