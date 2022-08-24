Інформація про постраждалих з'ясовується.

Російські загарбники завдали двох ракетних ударів по критичній інфраструктурі у Хмельницькій області.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram.

"Завдано 2 ракетних удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району. Пожежа локалізована. Зараз там працюють служби ДСНС. Наслідки ми ліквідуємо", - йдеться у повідомленні.

При цьому він зазнаичв, що в будинках, що знаходяться поруч, вибило вікна та двері.

"З'ясовується інформація щодо постраждалих", - додав Гамалій.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про прильоти ворожих ракет в області.

Варто відзначити, що сьогодні українці відзначають 31-у річницю відновлення української незалежності. Ще з ночі і весь день по містам України лунають повітряні тривоги. Окупанти "вітають" українців ракетами, в тому числі й з території Білорусі.

Раніше укрїнців попереджали про можливі ракетні удари росіян по українським населеним пунктам 24 серпня. У зв'язку з цим в усіх містах України скасували всі світкові заходи.

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