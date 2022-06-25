Вранці, 25 червня, окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря.

Українські розвідники допускають, що сьогоднішні удари по півночі України з території Білорусі були спробою Росії, зокрема, втягнути у бойові дії армію Лукашенка.

Про це йдеться у повідомленні ГУ розвідки МО України.

Російські бомбардувальники "працювали" безпосередньо з території Білорусі. Для цього було залучено шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22.

Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України.

Бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" Калузької області Росії. Далі через територію Калузької та Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі.

Після пуску ракет повертались в аеропорт "Шайковка" на території РФ. Удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях, пояснили у розвідці.

"Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі. Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні у ролі безпосереднього учасника", - йдеться у повідомленні.

Ракетні удари по містах України: що відомо

Вранці, 25 червня, окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря. Наразі відомо про удари по Житомирській, Львівській, Чернігівській області. Дніпропетровська область - під артилерійським вогнем; на Хмельниччині ракети вдалося знешкодити у повітрі.

Росіяни цілились переважно у військові об'єкти.

Як писав УНІАН, 24 червня стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари.

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