Слід очікувати, що росіяни продовжать ракетний терор.

Російські загарбники посилено завдають ударів по Україні для відволікання уваги своєї біомаси від невдач та активної української кампанії з ураження російських нафтопереробних заводів. Про це військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Зокрема, у нього запитали, чому саме зараз росіяни атакують об'єкти енергетичної інфраструктури України і за минулий тиждень випустили величезну кількість ракет і "шахедів".

"Направду, емоційна складова. Росіяни зазнають просто неймовірною атаки, яка називається атакою по їхній нафтопереробній галузі. Це дуже серйозно. Це щось безпрецедентне. Вони не можуть впоратися з дрібненьким Російським добровольчим корпусом, який дошкуляє їм на кордонах. І за принципом перемикання уваги і відволікання своєї біомаси від невдач вони будуть вдаватися до чогось подібного", - наголосив Черник.

Водночас він відзначив, що загроза для українців не зникає, але суспільству треба вчитися менше нагнітати страху, аніж вартує це робити.

Експерт нагадав, що у період кінця 2022 року - перших місяців 2023 року росіяни набагато більше випустили ракет, аніж це роблять зараз.

Російські обстріли: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 березня, рано вранці російські окупанти завдали удару по Києву після 44 днів перерви - супротивник зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустив ракети типу Х-55/Х-555/Х-101 та бив балістикою зі своєї території. Зокрема, росіянами було застосовано 31 ракету.

22 березня окупанти завдали масованого комбінованого удару "шахедами" і ракетами різних типів по енергосистемі України. РФ випустила 151 засіб ураження. Сили ППО збили 92 ворожі повітряні цілі: 55 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, 35 крилатих ракет, дві ракети Х-59.

В ніч проти 24 березня російські окупанти здійснили масований ракетно-дроновий удар по Україні. Окупанти атакували Україну 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс, РФ) та 28-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків Приморсько-Ахтарськ, РФ, мис Чауда, Крим). Вдалося збити 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

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