Врятований чоловік зазначив, що собака починає скавуліти, якщо відбуваються вибухи.

У Золочівському районі Львівської області вівчарка у четвер, 9 березня, врятувала свого господаря від смерті унаслідок прильоту російської ракети.

Собака почала гавкати, чоловік її втихомирював і через це був на кухні, а не у самій хаті і, як сам він вважає, саме завдяки цьому залишився живим, повідомляє "Радіо свобода" у своєму сюжеті. За словами чоловіка, вівчарка почала гучно поводитися о пів на третю ночі. Чоловік зазначив, що тварина починає скавуліти, якщо відбуваються вибухи.

"…Я встав і кажу: "Тихо будь". Я її втихомирив. Ліг далі… Все нормально, вона втихомирилась… Потім знову, і я знову виходжу, знову її втихомирив. А тоді "хлоп". В кухні я був. Якби я був тут у хаті, то ви б мене вже сьогодні не бачили…", - зазначив співбесідник.

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У Золочівському районі ракета супротивника впала у житловій зоні, є руйнування, люди опинилися під завалами, розпочалася пожежа. Унаслідок ворожого "прильоту" загинули чотири особи.

Варто зазначити, що російські загарбники вночі почали атакувати Україні. Ворожа атака тривала понад шість годин. Супротивник запустив по нашій державі понад 80 ракет, зокрема, "Кинджали" та "Калібри". У низці регіонів є влучання в енергетичні об'єкти.

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