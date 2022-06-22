Зруйновано два підприємства, декілька багатоповерхівок, є загиблий.

Унаслідок ворожого обстрілу Миколаєва загинула одна людина, двоє – отримали поранення, зруйновано два підприємства та пошкоджено декілька будинків.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час інформаційного телемарафону.

"На цей час маємо інформацію про постраждалі два приватних підприємства, на території яких були паливно-мастильні матеріали. Одна школа постраждала: вибиті вікна, пошкоджено дах, й п'ять багатоповерхівок... в них вибиті вхідні двері, вікна", – розповів він.

Також, за словами Сєнкевича, ще у чотирьох приватних будинках вибило вікна, двері та зірвало дахи.

Окрім цього, внаслідок потрапляння ракети в одне з підприємств відбулося загоряння матеріалів, через це майже усе місто огорнув чорний дим.

"Пожежники працюють, але фактично там все повинно догоріти, бо загасити це неможливо", – зазначив міський голова.

Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється, повідомив Сєнкевич.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські загарбники вдарили по Миколаєву сімома ракетами.

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