Інформація про поранених чи загиблих поки відсутня.

Російські війська завдали ракетних ударів по житловій та промисловій інфраструктурі Миколаєва.

Про це повідомляє місцевий сайт Преступности.нет та регіональні Telegram-канали.

За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, всього ворог завдав сім ракетних ударів по місту.

Частину ракет, імовірно, збила система ППО, уточнюють миколаївські журналісти.

На опублікованих очевидцями кадрах видно стовб вогню та диму над містом.

Інформація про поранених чи загиблих поки відсутня.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Вчора, 21 червня, російські війська окупували ряд довколишніх сіл.

На думку аналітиків з американського Інституту вивчення війни, найближчого тижня РФ спробує атакувати Лисичанськ. Як зазначає, своєю чергою, Генштаб окупанти вже наближаються до міста, територія під вогнем.

Крім того, росіяни намагаються відновити наступ на Слов'янськ.

Агресії Путіна допомагає і Білорусь. Українські військові помітили ведення силами Республіки розвідки на кордоні з нашою країною.

Якщо президент Росії "дотисне" Лукашенка вступити у війну проти української держави, то білоруська армія може сформувати ударне угруповання і почати активні бойові дії протягом місяця, говорили раніше експерти.

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