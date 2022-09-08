Наразі роботи з розбору завалів завершено.

Під завалами житлового будинку у Слов'янську, у який вранці влучила ракета окупантів, виявили тіла трьох загиблих.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Донецькій області.

"Станом на 17:07 на місці розбору завалу частково зруйнованого внаслідок обстрілу 3-поверхового багатоквартирного житлового будинку у місті Слов'янськ виявлено тіло жінки (анкетні дані встановлюються). Всього з початку робіт виявлено тіла 3 загиблих осіб (2 чоловіків і 1 жінки)", - інформують рятувальники.

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Зазначається, що проведено розчищення та розбір близько 50 т зруйнованих елементів будинку.

Наразі роботи завершено.

Як повідомляв УНІАН, окупанти вранці завдали ударів по школі та житловому будинку у Слов'янську.

Станом на 14:00 на місці розбору завалу рятувальниками Державної служби з надзвичайних ситуацій виявлено тіло чоловіка.

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