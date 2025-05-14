Двоє поранених перебувають у вкрай важкому стані.

Сьогодні, 14 травня, близько 15:00 російська авіація завдала ракетного удару по місту Суми. Як повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у Telegram, влучання було в промисловий об’єкт. Вже відомо про одного загиблого, а також поранених людей.

"Вибух, який чули в Сумах, "ворожий ракетний удар по обʼєкту промисловості в Сумській громаді. На жаль, є постраждалі та загиблий. На місці працюють відповідні служби", - написав очільник МВА.

Своєю чергою у Сумській обласній військовій адміністрації підтверджують загибель одної людини, а також повідомляють про сімох поранених внаслідок ракетного удару росіян по обʼєкту промисловості у Сумській громаді.

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Згідно з оновленими даними Сумської міськради, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по обʼєкту промисловості зросла до двох. З дев'ятьох поранених, двоє у важкому стані.

Обстріли міста Суми - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, Сумська область, особливо прикордонні регіони, вже тривалий час перебувають під щоденними ворожими обстрілами.

Зокрема 6 травня внаслідок російської ракетної атаки по цивільній інфраструктурі у передмісті Сум загинули 3 особи: 20-річна дівчина на місці події, чоловік та хлопчик - померли в лікарні. Повідомлялось про шістьох поранених і більшість травмованих " діти.

Також 13 квітня Росія завдала удару по середмістю Сум. Унаслідок ракетної атаки загинули 35 людей. Речник Головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка розповів, що удар було завдано двома ракетами із інтервалом у 2-3 хвилини.

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