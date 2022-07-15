До закладів охорони здоров'я звернулось 197 постраждалих.

У Вінниці після вчорашнього ракетного удару 11 людей залишаються безвісти зниклими.

Про це повідомив начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Три ракети вчора долетіли у Вінницю: знайдені рештки. Будівля Будинку офіцерів буде знесена. Долю "Ювілейного" вирішить експертна комісія", - зазначив він.

За словами Борзова, станом на 12:00 15 липня до закладів охорони здоров'я звернулось 197 постраждалих: 110 - амбулаторно надали допомогу, 80 - залишаються на стаціонарному лікуванні.

"Загиблих - 23, серед яких 3 дітей. 11 - досі залишаються в розшуку зниклих безвісти", - додав голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, вранці 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які потрапили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

Загинули 20 людей, з них троє дітей, також згоріли 25 автомобілів.

Близько 90 постраждалих звернулися за допомогою до медичних установ, приблизно 50 з них - у важкому стані.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з підводного човна в акваторії Чорного моря.

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