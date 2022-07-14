Вранці російські війська випустили ракети по центру Вінниці. На місці трагедії працюють 90 рятувальників.

У Вінниці внаслідок ракетного удару, за попередніми даними, загинуло 12 осіб, ще 25 постраждали.

Про це у Telegram повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На 12:15 12 загиблих і 25 поранених. Працює 90 рятувальників", - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, також сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний". За попередньою інформацією, згоріло 25 автомобілів.

Ракетний удар по Вінниці - подробиці

14 липня у Вінниці пролунало кілька вибухів. Спочатку в міській раді розповіли про один вибух, а потім доповнили інформацію. Голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов підтвердив удари по місту: "Маємо приліт у Вінниці. Є загиблі та поранені. Кількість уточнюється. 4 ракети над областю збили сили ППО".

За попередньою інформацією, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

Раніше повідомлялося про вісім жертв, серед яких маленька дитина.

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